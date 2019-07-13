HABER

Elazığ'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kazanın ardından otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı, kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yerli Kaptan idaresindeki 23 ER 098 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 20. kilometresinde elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iletim tellerinin şase yapması sonucu meydana geldiği değerlendirilen otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve elektrik kurumu ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yol kenarındaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ile araçtaki bir çocuğa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Elektrik kurumu ekipleri, elektrik direğinde gerekli kontrolleri yaptı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Dalaman'da yangın felaketi sonrası hayat normale dönmeye başladıDalaman'da yangın felaketi sonrası hayat normale dönmeye başladı
İşçiler buldukları yavru baykuşa sahip çıktıİşçiler buldukları yavru baykuşa sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası yangın

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Doğadan ayrı kalamayanlar! Burası tam size göre

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Bursa'da 'uyanık komşu'nun elektrik oyunu!

Komşunun yaptığı herkesi şaşırttı! Faturası yüksek çıkınca...

Son dakika! Türkiye'den KKTC'nin Kıbrıs önerisine destek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.