HABER

Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:46 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Erhan Sertçelik (24) idaresindeki 23 DG 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Sertçelik ile yanındaki bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan caddede araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Tam o an! Ölümden döndüler!Tam o an! Ölümden döndüler!
Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takla atan aracı kaldırırken ölümle burun buruna geldiler!

Tam o an! Ölümden döndüler!

Adana büyük facia! Balık tutmak için kurdukları çadır sonları oldu!

Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında annesini boğarak öldürdü

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında...

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Hastanede asansör faciası: Yaralılar var!

Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Burhan Kuzu'nun acı günü

Burhan Kuzu'nun acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.