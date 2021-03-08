HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

08.03.2021 19:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı’nda meydana geldi.

Elazığ’da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 HF 366 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Y.K. yönetimindeki gübre yüklü 23 ABY 705 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisi ile römork devrilirken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
MSB duyurdu: Mavi Vatan tatbikatı dün tamamlandıMSB duyurdu: Mavi Vatan tatbikatı dün tamamlandı
Garanti emeklilik telefonGaranti emeklilik telefon

En Çok Okunan Haberler

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Esra Erol'da Halil İbrahim - Kibar olayı nedir? Esra Erol 8 Mart!

Esra Erol'da Kibar olayı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

19.00 itibarıyla şaşırtmayan görüntü

Şaban ayı ne zaman başlayacak? Şaban ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Şaban ayı ne zaman?

Son Dakika! MSB duyurdu: Mavi Vatan tatbikatı dün tamamlandı

MSB duyurdu: Mavi Vatan tatbikatı dün tamamlandı

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

Aleyna Çakır davası

Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için teklif

İBB'ye teklif sunuldu! 'Kadir Topbaş'ın ismi verilsin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.