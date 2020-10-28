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Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 17.

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesine giden İbrahim A. yönetimindeki Tofaş marka 23 EV 278 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki wolkswagen marka 44 LA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Tofaş marka aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim A. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi ise dikkat çekti. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, jandarma da, olay yerinde inceleme yaptı.

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