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Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç. idaresindeki 23 EK 223 plakalı araç, Burak Y. yönetimindeki 01 DN 647 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeyken arkadan çarptı. Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı

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