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Elazığ’da otomobiller hurdaya döndü: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi.

Elazığ’da otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 AVB 167 plakalı Opel marka araçla ile T.Y.G. yönetimindeki 23 FA 235 plakalı Renault marka otomobil aynı şeritte Malatya istikametine giderken çarpıştı. Kazada Opel marka araç ters dönerken, diğer araçta hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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