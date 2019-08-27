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Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:19 | Son Güncelleme

Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çocuklara yönelik "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği düzenlendi.

İHH Elazığ Yetim Birimi tarafından Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde 100'ü aşkın çocuk ve ailesinin katılımıyla Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, halat çekme, topaç çevirme, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.

Etkinlik kapsamına çocuklar, farkındalık oluşturmak için çöp topladı.

İHH Yetim Birimi Kadın Sorumlusu Tuğba Erdoğan, yaptığı açıklamada, bu tür projeleri sürekli yaptıklarını ve amaçlarının yetim çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Etkinliğin okulların açılmasına kısa süre kala yapıldığının altını çizen Erdoğan, "Okul öncesi motivasyon ve moral anlamında çocuklarımıza yönelik etkinlik düzenledik. Amacımız çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek, onların kalplerine ve gönüllerine dokunabilmek. Çevre bilincini de aşılama adına çöp topladık." diye konuştu.

Çocuklardan Merve Kantarcıoğlu da etkinliğin güzel geçtiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

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