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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde ülkede faaliyet gösterdiği değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi. İl merkezi ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 8 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 6’sı ise adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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