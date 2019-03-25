Elazığ'da PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 22 Mart Cuma günü Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, elektrikli bot motoru, terör örgütü propagandası bulunan duvar saati ve can yeleği ele geçirildi. Ayrıca, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

