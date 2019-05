Elazığ’da Ramazan bereketi

Elazığ Kapalıçarşı’da esnafın yüzü, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar ile güldü.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar Kapalıçarşı’da yoğunluk oluşturdu. İki yıl öncesine göre daha fazla yoğunluk yaşadığını belirten esnafın da yüzü güldü. Tatlı bir telaşın yaşandığı Kapalıçarşı’da vatandaşlar, bütçelerine göre Ramazan alışverişi yapıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile işlerinin açıldığını belirten esnaf Oktay Çetinkaya, “Yarın on bir ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Bugün onun bir telaşı var. Kalabalık var. Vatandaşlar, Ramazan öncesi hazırlıklarını yapıyor. Satışlarımız şuanda iyi. Burada yoğunluk yaklaşık 10 gün sürüyor" dedi.

İşlerinin son iki yıla göre çok iyi olduğunu ifade eden Serdal Doğan ise, “İşlerimiz hafta içi bayağı bir yoğundu. Pazartesi gününden beri yoğunluk var. Herkes temiz ve güzel bir şekilde alışverişini yaptı. Bugünse günlerden Pazar, son gün Ramazan’a yaklaştık ve haftanın da son günüdür. Millet bağ ve bahçe ile uğraşıyor ve haftanın son günü olduğu için piknikte ancak hafta için bayağı bir yoğunluk vardı. İşlerimiz çok şükür iyidir. Bundan önceki iki yıla nazaran bu yıl işlerimiz daha güzeldi” şeklinde konuştu.

Esnaflardan Ercan Özdemir ise, “Güzel hurmalarımız var. Hurma fiyatlarımız biraz yüksek olsa bile satışlarımız gerçekten çok iyi. İnsanların talebi daha çok hurma. Ramazan ayının en vazgeçilmezlerinden biri tulum peyniri ve taze yağ grubudur. İnsanlar fiyatlardan dolayı biraz çekingenlik yaşıyor ama çeşitlerimiz çok olduğu için her maddi duruma göre hurma çeşitlerimiz var. Çok şükür şuanda satışlarımız çok iyi” ifadelerini kullandı.