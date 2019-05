Yaklaşık 50 yıldır olduğu gibi bu yılda Elazığ’da Ramazan ayı ile birlikte tezgahlarda yerini alan Nohut ekmeği rağbet görüyor.

Elazığ’da 1970’li yıllardan itibaren üretildiği bilinen "Nohut Ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kentte belirli fırınlarda üretilen nohut ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen ekmek geçtiğimiz yıl 2 TL’den alıcı bulurken bu yıl 2,5 liraya satılıyor. Vatandaşın dört gözle beklediği ekmek nar gibi kızarmış görüntüsüyle iştah kabartıyor.

30 senedir fırıncı olduğunu belirten Burhan Batmazbaş, “Nohut ekmeğini 30 yıldır yapıyorum. Ramazan ayında Elazığ’da yapılan bir ekmek. Meşakkatli bir yapım aşaması var. Yapımı normal ekmeklere benzemiyor. Şeker, yağ, tuz ve mayadan yapılan bir hamurdan yapılıyor. Yuvarlama, tırnaklanır üzerine çörek otu, susam ve yumurta sürülür. Eskiden suni mayalar yoktu. Nohut dan bir maya yapılırdı. Bu elde edilen maya ile hamur yoğrulurdu. Şimdi ise suni mayalar çıktı. Daha rahat ve pratik oluyor. Eskiden daha ilkel yapılırken şimdi daha hijyenik ekipman olarak biraz değişti. Geçmiş yıllarda 2 liradan satıyorduk. Bu yıl her şeye zam gelmesi ile beraber 50 kuruş bir zam yaptık. 2,5 liradan satıyoruz. Normal ekmek değil. Farklı bir ekmek olduğu için ve 30 gün üretildiği için müşteri çok tepki göstermedi. Ramazan da çıktığı için işimiz çok yoğun olmaktadır” dedi.

Ramazan ayında nohut ekmeği sattığını ifade eden Rıfat Yıldız ise ekmeğe rağbetin çok olduğunu ve satışlarının güzel olduğunu aktardı.

Nohut ekmeğinin Elazığ’a has olduğunu ifade eden Sıddık Sarı da, “Başka şehirlerde var mı yok mu bilmiyorum. Elazığ’da Ramazan’ın sembolü oldu. Yumuşak olmasından dolayı yaşlı olanalar daha rahat tüketebilir. 65 yıldır Elazığ’dayım çocukluk döneminde her gün çıkardı. Yapımı meşakkatli olduğu için sonraki yıllar sadece Ramazan ayında sadece çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.