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Elazığ'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

Operasyonda kaçak üretilen 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı büfelere sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, büfelere sahte içki sattığı tespit edilen bir şüpheli Şehit İlhanlar Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1,5 litre kaçak içki ele geçiren ekipler, gözaltına aldıkları sürücünün emniyetteki sorgusunda kaçak üretim yaptığı deponun yerini öğrendi.

Depoda yapılan aramada ise bidon ve variller içerisinde yaklaşık 5 bin litre sahte içki ele geçirildi, söz konusu depo mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Elazığ kaçak içki

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