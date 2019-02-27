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Elazığ'da sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, depodaki varil ve bidonlarda sahte 450 litre şarap ile yol kontrol uygulamasında aranan otomobilde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ'da sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, depodaki varil ve bidonlarda sahte 450 litre şarap ile yol kontrol uygulamasında aranan otomobilde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı mezrasındaki depoda sahte içki üretildiği yönünde bilgi aldı. Savcılık kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, depodaki varil ve bidonların içerisinde sahte 450 litre şarap ele geçirildi. Ekipler depoyu mühürlerken, sahte içki üretenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin, Elazığ- Bingöl karayolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında durdurdukları otomobilde de, paketler halinde kaçak 100 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünle ilgili araç sürücüsüne 50 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da sahte içki ve kaçak tütün ele geçirildi

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