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Elazığ’da "sahte peygamber" iddiasına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 22:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da kendisinin "son peygamber" olduğunu ileri süren şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde ’Elazığ’da sahte peygamber iddiası’ şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Elazığ’da kendisinin "son peygamber" olduğunu ileri süren şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber sitelerinde ’Elazığ’da sahte peygamber iddiası’ şeklinde haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Elazığ’da Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir adreste H.D. isimli şüpheli şahsın İslam’ın yüce değerlerini ve halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı, etrafına toplanan bir takım şahıslara kendisinin son peygamber olduğunu, peygamberler zincirinin son halkası olarak kendisini ilan ettiği yönündeki iddialar üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımızca 677 Sayılı Yasa ve TCK’nın 216. maddelerine muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış olup, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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