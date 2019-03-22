Elazığ’da sahte sağlık raporu çetesi operasyonu: 26 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde sahte sağlık raporu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir sakatlığı ya da malullük gerektirecek hastalığı olmayan şahıslara sahte sağlık raporu düzenlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde çalışma yapan polis, sahte sağlık raporu düzenleyerek, sağlıklı kişileri hasta veya sakat gibi göstererek devlet kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağlayan şüphelileri tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ merkezli Diyarbakır, Bursa ve Bingöl’de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli sahte belge düzenleyerek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

