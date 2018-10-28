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Elazığ'da "Salçalı Köfte Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz: "Elazığ yöresel ürün ve yemek çeşitliliğinin zenginliğiyle de çok özel bir il. Bu çeşitliliğin tanıtılması gerekiyor"

Elazığ'da "Salçalı Köfte Festivali"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ilki düzenlenen ''Salçalı Köfte Festivali" yoğun ilgi gördü.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığınca organize edilen festivalin ilki, Köfteciler Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehirde fuar ve kültürel etkinliklerin arttığını, bu sayede kentin jeopolitik konumu ve ticari altyapısıyla bölgenin merkezi olma yolunda adım adım ilerlediğini aktardı.

Bir şehrin gelişmesi için kültürel faaliyetlerin önemine de değinen Yanılmaz, şunları söyledi:

"Köfteciler Sokağı'ndaki festivalimize çok yoğun bir ilgi var. Festival kapsamında bin kişiye ücretsiz köfte dağıtılacak. Elazığımız tarihi, kültürü, sanatı, musikisi ve yaşam tarzıyla birlikte yaşama kültürü ile örnek illerden biridir. Elazığ yöresel ürün ve yemek çeşitliliğinin zenginliğiyle de çok özel bir il. Bu çeşitliliğin tanıtılması gerekiyor."

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan ise yemeğin, hayatı devam ettirebilmek için sudan sonra gelen en büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Her ülkenin kendine özgü mutfağının olduğunu vurgulayan Tarhan, "Türk mutfak kültürümüz dünya mutfakları arasında yerini almış ve mutfaklar arasında aranan bir lezzet olmuştur. Elazığ'ın kendine has salçalı köftesi bizi temsil edecek en lezzetli yemeklerin başında yer almaktadır." dedi.

Festival, köfte ikramı ve müzik programının ardından sona erdi.

Elazığ'da '' Salçalı Köfte festivali

Elazığ'da '' Salçalı Köfte festivali

Elazığ'da '' Salçalı Köfte festivali

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