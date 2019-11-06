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Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen sanal bahis operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, futbol ve diğer spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatanlara, kumar için yer ve imkan sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sanal bahis oynattığı tespit edilen M.U, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu

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