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Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin alev alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasına ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Kayadelen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Palu Kovancılar karayolunda otomobilin şarampole devrilerek alev alması sonucu ağır yaralanan sürücü Kayadelen (19), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğuzhan Kayadelen idaresindeki 23 P 2306 plakalı otomobil, Palu Kovancılar karayolunun 4. kilometresinde dün şarampole devrilerek alev almıştı. Kazada, yanan otomobilin sürücüsü ile Burak Serdar yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Palu şarampol

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