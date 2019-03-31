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Elazığ'da seçimlerde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.

Elazığ’da saat 07.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan bin 654 sandık sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. 419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da, seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi.

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