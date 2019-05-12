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Elazığ'da şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş için tören düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş (30) için Elazığ'da tören yapıldı.

Şehit Altunkaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehit askerin cenazesi, uçakla memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Törene şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5), Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül katıldı.

Şehit Altunkaş, dün Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında bulunan Kırdım bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmada şehit düşmüştü.

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