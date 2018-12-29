ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar anısına "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Mezre Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şehit anısına bestelenen eser seslendirildi.

Sinevizyon gösterisi ve şiir dinletisinin yapıldığı etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan şehidin ablası Gizem Salgar, çok anlamlı ve duygu dolu bir gece yaşadıklarını söyledi.

Kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu anlatan Salgar, şöyle konuştu:

"Kardeşim vatanına, milletine ve toprağına bağlı biriydi. Şehit olması bizi çok üzmüş olsa da en güzel makama erişti. Allah ondan ve tüm şehit ile gazilerimizden razı olsun. Ben kardeşim ile her zaman gurur duydum."

Şehit Salgar'ın silah arkadaşı Uzman Çavuş Ahmet Savurgan ise, "Burada söylenecek çok şey var ama kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Sadece vatan sağ olsun diyorum. Böyle değerli vatansever bir evlat yetiştirdikleri için şehidin ailesinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

