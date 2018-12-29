HABER

Elazığ'da "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 00:19 | Son Güncelleme

Şehit Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar anısına "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi" düzenlendi - Şehidin ablası Gizem Salgar: - "Kardeşim vatanına, milletine ve toprağına bağlı biriydi. Şehit olması bizi çok üzmüş olsa da en güzel makama erişti"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar anısına "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Elazığ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Mezre Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, şehit anısına bestelenen eser seslendirildi.

Sinevizyon gösterisi ve şiir dinletisinin yapıldığı etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan şehidin ablası Gizem Salgar, çok anlamlı ve duygu dolu bir gece yaşadıklarını söyledi.

Kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu anlatan Salgar, şöyle konuştu:

"Kardeşim vatanına, milletine ve toprağına bağlı biriydi. Şehit olması bizi çok üzmüş olsa da en güzel makama erişti. Allah ondan ve tüm şehit ile gazilerimizden razı olsun. Ben kardeşim ile her zaman gurur duydum."

Şehit Salgar'ın silah arkadaşı Uzman Çavuş Ahmet Savurgan ise, "Burada söylenecek çok şey var ama kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Sadece vatan sağ olsun diyorum. Böyle değerli vatansever bir evlat yetiştirdikleri için şehidin ailesinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Sultanbeyli'de inşaatta çökmeSultanbeyli'de inşaatta çökme
UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.