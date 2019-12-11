Elazığ'da seyir halindeki kamyonet yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin, Elazığ-Malatya kara yolunun Velipalas mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekti.

Çevredeki bir iş makinesi ile aracın üzerine toprak döküldü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Aracın yandığı anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

