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Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji’nin dünden itibaren uyardığı sıcak hava dalgası Elazığ’da etkili olmaya başladı.

Meteoroloji’nin dünden itibaren uyardığı sıcak hava dalgası Elazığ’da etkili olmaya başladı. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, cami, park ve ağaçların gölgesinde serinlemeye çalıştı.
Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün bildirdiği sıcaklıklardaki artış etkisini gösteriyor. Hissedilir derecede artan sıcaklık Elazığ’da vatandaşları etkilemeye başladı. Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Elazığ’da vatandaşlar İzzetpaşa Meydanı ve Cami ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlara sığınıyor. Özellikle yaşlılar günlerinin büyük bir kısmını cami ve parklarda bulunan ağaçların gölgesinde geçiriyor. Bunun yanında sıcaktan bunalan çocuklar ise kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalışıyor.
Bingöl’den Elazığ’a geldiğini ifade eden Tuncay Tunç, “Hava çok sıcak. Her mevsimin kendine göre bir yapısı var. Yaz ayı denilince akla güneş, park, dinlenme gelir. Bizler de zamanımızı ağaçlar altında gölgeliklerde geçiriyoruz. Biz insanlar bu sıcağa dayanamazken hayvanları da unutmamalıyız. İmkanı olan varsa kapısını önüne bir kap su ya da bir parça yiyecek bırakmalarını tavsiye ederim” dedi.
İstanbul’dan geldiğini dile getiren Nurettin Bay ise, “Oranın sıcaklığına bünyem alışık. Burası daha sıcak görüyorum. Buranın sıcağı cehennem ateşi gibi sıcak. Ağaçların gölgesine sığınmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Hava sıcaklıklarının insanı bunalıma soktuğunu dile getiren Hüseyin Avca da, “Havalar çok sıcak, yaşlılar dışarı çıkamıyor. Sıcaktan dolayı kriz geçirenler oluyor. Yaşlılar serinlemek için camilere gidiyor. Vatandaşlar ağaçların gölgesinde oturuyor. Elazığ’da iklim çok değişti. Eskiden böyle değildi. Hava sıcaklığı, bundan yaklaşık 30 sene önce 25-30 derece iken şimdi ise 42 hatta 45 dereceye de çıktı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan meteoroloji kronik hastalığı olanlar ile yaşlı ve çocukların özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunmamasını önerdi.

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi

Elazığ’da sıcaklar arttı, termometreler 42 dereceyi gösterdi
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