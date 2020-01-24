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Elazığ'da şiddetli deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da şiddetli deprem

Şiddetli sarsıntı Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde hissedildi.Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 20.55'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,8.

5 kilometre derinliğindeki deprem Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde hissedildi.

Depremin herhangi bir hasara neden olup olmadığı şuan için bilinmiyor. NTV yayınına telefonla katılan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin şiddeti 6,5.

DW/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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