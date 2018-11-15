Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Otomobilde 10 ruhsatsız tabanca bulunurken, sürücü N.D. de gözaltına alındı.

N.D, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

