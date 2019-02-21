Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Elazığ ve Bingöl’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada 1’i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 24 adet çeşitli çaplarda fişek ile 100 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve bu maddenin içiminde kullanılan 1 adet tüp ele geçirildi.



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