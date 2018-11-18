Elazığ'da silahla yaralama: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da cezaevi firarisi olduğu iddia edilen zanlı, 3 kişiyi silahla yaraladı.
İddiaya göre, cezaevi firarisi H.T, aralarında husumet bulunan eniştesi A.B'yi takibe aldı. Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta eniştesinin yolunu kesen H.T, yanında bulunan silahla ateş etti.
Açılan ateş sonucu A.B'nin yanı sıra sokaktan geçen M.Ç. ile kızı M.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş fişek bulundu.
Güvenlik güçleri kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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