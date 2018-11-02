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Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 02:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Tevfik Efendi Sokağı'nda, Murat E. (25) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu başından yaralanan Murat E, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede boş bir kovan ile bıçak bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kavga silahlı yaralama

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