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Elazığ’da silahlı kavgada vurulan şahıs hayatını kaybetti

02.02.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da silahlı kavgada vurulan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı guruptaki F.K. (29) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilk bilgilere göre şahıslar arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Elazığ’da silahlı kavgada vurulan şahıs hayatını kaybetti

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