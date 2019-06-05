Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan çiftten biri öldü, diğeri yaralandı.

Merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Cemal (63) ve Remziye Bakımlı (57) çiftine, evlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir yakını tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Remziye Bakımlı olay yerinde hayatını kaybederken Cemal Bakımlı yaralandı.

Sesi duyan komşularının haber vermesiyle eve 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Cemal Bakımlı Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınırken eşi Remziye Bakımlı'nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından otomobille kaçan saldırganın Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

