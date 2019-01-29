Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da kahvehaneye giderken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Dar Sokak’ta kahveye giren H. D’ye caddede bir süre bekleyip hareket eden otomobilden inen bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda yaralanan H.D., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntüledi. Saldırganın yakalanması için yakalanması için polis çalışma başlattı.
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