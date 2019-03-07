Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerindeki silahlı ve bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta yufkacı dükkanı bulunan E.Ç. ve çalışanlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı.

Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle yaralanırken, yanında çalışan 3 kişi ise bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

