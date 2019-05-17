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Elazığ'da Siraz balığının tersine göçü ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yaşayan endemik tür siraz balığının, yumurtasını, bırakmak için akıntıya karşı başlattığı tersine göç, ilk kez görüntülendi.

Elazığ'da Siraz balığının tersine göçü ilk kez görüntülendi

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yaşayan endemik tür siraz balığının, yumurtasını, bırakmak için akıntıya karşı başlattığı tersine göç, ilk kez görüntülendi.
Hazar Gölü’nde bulunan endemik balık türlerinden olan siraz balığı, akıntıya karşı yumurtalarını bırakmaya başladı. Kürk Çayı Köprüsü’nden binlerce balığın tersine göçünü izlemek isteyenler, bu anı cep telefonuyla kaydetti. Siraz balıklarının ilk kez görüntülenen tersine göçü, hayranlık uyandırdı. Türkiye'de tersine göç eden balık türü olarak sadece Van'daki İnci Kefali biliniyordu.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da Siraz balığının tersine göçü ilk kez görüntülendiElazığ'da Siraz balığının tersine göçü ilk kez görüntülendiElazığ'da Siraz balığının tersine göçü ilk kez görüntülendi

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