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  4. Elazığ’da sopalı kavga

Elazığ’da sopalı kavga

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki grup arasında sopalı kavga çıktı, o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.Olay,kent merkezinde Yeni Mahalle’de bir cadde üzerinde meydana geldi.

Elazığ’da sopalı kavga

Elazığ’da iki grup arasında sopalı kavga çıktı, o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Olay,kent merkezinde Yeni Mahalle’de bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma biranda sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.
Kavgayı görenlerin polise haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin geldiği sırada kavgaya karışanlar dağıldı.

Elazığ’da sopalı kavga

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Ufuk Eczanesi
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Ulaş Eczanesi
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