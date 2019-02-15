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Elazığ’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen merkez, Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçelerinde 12 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Elazığ’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

Elazığ’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 12 gözaltı

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