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Elazığ'da 'Suriyeli' gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda Suriyelilere ait birçok işyeri, kimliği belirsizi kişilerin saldırısı sonucu hasar gördü.

Elazığ'da 'Suriyeli' gerginliği

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Suriyelilerin yaşadığı mahallede meydana gelen tartışma sonucunda Suriyelilere ait birçok işyeri, kimliği belirsizi kişilerin saldırısı sonucu hasar gördü.
Elazığ merkez Sanayi Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli grup ile aynı mahallede yaşayan Elazığlı vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga yaşandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak, mahallede Suriyeli istemediklerini dile getirdi. Kavganın büyümesinin ardından Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelerin işlettiği işyerlerine saldırıda bulundu. Suriyelilere ait birçok işyerini tahrip eden mahalle sakinleri, yetkililere bu bölgede Suriyelileri istemediklerini iletti. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte Suriyeli ve Elazığlı vatandaşlar arasındaki kavga, daha fazla büyümeden sona erdi.

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Elazığ'da 'Suriyeli' gerginliğiElazığ'da 'Suriyeli' gerginliği

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