ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 60 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliği düzenledi.
Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Ahmet Aytar Meydanı'nda toplanıp trafiğe kapatılan şehir içerisinde bisiklet sürdü.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz, yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istediklerini belirterek, "Bu yüzden de süslü renkli eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra da kadınların görünür olduğu etkinliklere devam edeceğiz." diye konuştu.
Rabia Koşar da etkinliğe bisikletiyle katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yolları mazot kokusu yerine parfüm kokusuna bulayacağız." ifadesini kullandı.
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