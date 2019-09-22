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Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

Elazığ'da 100'ü aşkın kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında kentte bisikletle tur attı - Süslü Kadınlar Elazığ Temsilcisi Rabia Koşar: - "Motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 100'ü aşkın kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliği düzenledi.

Renkli kıyafetler giyinen, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Kent merkezinde trafiğe kapatılan güzergahta bisiklet süren kadınların etkinliği büyük ilgi gördü.

Süslü Kadınlar Elazığ Temsilcisi Rabia Koşar, yaptığı açıklamada, ''Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'' etkinliğinin Elazığ'da 3'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

- "Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır"

Etkinliğin, 2013 yılında İzmir'de Sema Gür'ün girişimiyle başlatıldığına işaret eden Koşar, bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan etkinliğin 6 yılda büyüdüğünü belirtti.

Koşar, etkinliğin hem Türkiye'de hem de yurt dışında bisiklete binen kadınların da dikkatini çektiğini ifade ederek, "Turumuz bu yıl 110 şehirde, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bu turu herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, grup değil, gönüllü kadınlar organize ediyor." dedi.

Bisikletli kadınlara dikkat çekmek için toplandıklarını dile getiren Koşar, şöyle konuştu:

"Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık."

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne de bu sayede dikkati çektiklerini anlatan Koşar, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinlikler zincirine Türkiye'de İzmirli kadınlarımız yıllardır öncülük etmekte. Biz de Elazığ'da bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu.' diyoruz. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollarda bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz."

Kadınlardan Elif Erva Ertürk, bisikletleri süsleyerek, etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Ertürk, "Amacımız birlik, beraberlik, dayanışma. Varlığımızı trafikte kanıtlayarak, bisikletli olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esmanur Akdemir de etkinliğe ilk kez katıldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu aktardı.

"Bu tür kadın odaklı etkinliklerde kadınların güçlü olduğuna inanıyorum. Böyle etkinliklerde kendime güvenim artıyor." diyen Akdemir, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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Bisiklet turu Elazığ etkinlik

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