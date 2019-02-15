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Elazığ'da tanzim satış noktası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da belediye bünyesinde tanzim satış noktası kuruldu. Elazığ Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktası bugün kapılarını vatandaşa açtı. Kültür Park’ta hizmete giren tanzim satış noktasında ucuz sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Tanzimde domates 3,5 tl, biber 5,5 tl, patlıcan 7,75 tl, patates ise 3 liraya satışa sunuldu. Tanzim mağazasını ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, vatandaşların ucuz sebze ve meyve almaları için tanzim satış noktasının hizmete geçtiğini belirterek, "Tanzim mağazamızı açtık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye’de dış güçlerin ve onların içeride olan uzantılarının oluşturmak istediği 15 Temmuz terörü, akabinde ekonomik terör ve akabinde gıda maddeleri üzerine oluşturmak istenen teröre karşı vatandaşlarımızın daha ucuz sebze ve meyve yemeleri için tanzim merkezleri devreye girdi" dedi. Tanzim satış noktasında alışveriş yapan vatandaşlardan Mustafa Çakar, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, "Pahalı sebze ve meyveleri fakir alamaz. Patates 5 lira, soğan olmuş 6 lira. Bu hizmet sayesinde vatandaş gücü kadar alıyor" dedi.

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