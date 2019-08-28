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Elazığ'da tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

Bir şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada haç ve Meryem Ana figürlü tarihi fresk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sakabaşı köyü Fırdolaş mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen devriye görevi sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün el bagajlarının konulduğu bölümünü kontrol eden ekipler, bir yolcuya ait uydu cihazı kutusu içinde eşarba sarılı vaziyette gizlenmiş üzerinde haç ve Meryem Ana figürleri bulunan, "pirinç fresk" olarak tabir edilen tarihi eser ele geçirdi.

Roma dönemine ait olabileceği değerlendirilen fresk, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kaçakçılık tarihi eser

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