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Elazığ'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Operasyonda 789 parça tarihi eser ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 619 sikke, 2 madalyon, 17 bilezik, 13 mühür, aralarında 3 küçük heykelin de bulunduğu 134 obje, eski yazılı 4 defter ve dedektör bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon tarihi eser

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