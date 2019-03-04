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Elazığ’da tefeci operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek tefecilik yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Elazığ’da polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara belli bir faiz oranı karşılığında para vererek tefecilik yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında para karşılığında şahısların menkul gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü şahıslar adına ipotek alan, parasını ödeyemeyenlerden yeniden senet alan veya menkul gayrimenkullerine el koyup, ayrıca ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 600 bin TL haksız kazanç elde eden şahısları tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 115 adet mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

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