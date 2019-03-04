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Elazığ'da tefecilere operasyon: 12 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Elazığ'da tefecilere operasyon: 12 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kişilere belli bir faiz oranı karşılığında borç para vererek tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelilerin gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü kişiler adına ipotek alan, parasını ödeyemeyenlerden yeniden senet alan veya gayrimenkullerine el koyan, ayrıca ihaleye fesat karıştırmak suretiyle 600 bin lira haksız kazanç elde edenleri belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesiyle adreslerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 115 mermi ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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