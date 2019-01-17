Elazığ'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kadını telefonla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefonla aradıkları kadının, terör soruşturması bahanesiyle 250 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen M.S, M.Ö, R.E. ve M.H. gözaltına alındı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerindeki aramada cep telefonu ve SIM kartlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.Ö. ve R.E. tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

