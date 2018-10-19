Elazığ'da temizlik işçilerinin bulduğu çantadan kurusıkı tabanca ve mermi çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, belediye temizlik işçilerinin sabah çöp kutusunun yanında buldukları çantadan 1 kurusıkı tabanca ve 89 mermi çıktı. İşçiler, tabanca ve mermileri polise teslim etti.
Merkez Kızılay Mahallesi'nde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, çöp kutularını boşaltırken, şüpheli bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden temizlik işçileri, 1 kurusıkı tabanca ve 89 mermi buldu. İşçiler, buldukları kurusıkı tabanca ve mermileri yakındaki polis merkezine götürerek teslim etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
FOTOĞRAFLI
Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin
Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı
Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
Uzmanlar uyarıyor! Dijital Ekranlarda Sinsi Tehlike: Mavi Işık
Google Haritalar uygulamasında e-şarj istasyonları da görülebilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum