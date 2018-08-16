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Elazığ'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında sosyal medyadan örgütü propagandasını yapan, örgüt güdümünde faaliyet gösteren gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı belirlenen ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 zanlı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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3 gözaltı Elazığ operasyon Terör örgütü

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