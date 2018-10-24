Elazığ'da terör operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezi ile Yalnızdamlar köyünde terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

