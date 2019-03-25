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Elazığ'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı - Arama yapılan bir evin yanında 1,5 metre derinliğinde ve 12 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sim kart, 3 hafıza kartı, 2 av tüfeği, kuru sıkıdan çevrilme tabanca, tablet, üzerinde terör örgütü propagandası bulunan duvar saati, lastik bot, bot motoru, kürek ve can yeleği ele geçirildi.

Operasyonda, arama yapılan bir evin yanında 1,5 metre derinliğinde ve 12 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi. Sığınakta ise vitaminler, pil, soba borusu ve branda bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon PKK

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