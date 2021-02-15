Elazığ’da terör operasyonu, 1’i HDP ilçe başkanı 3 gözaltı

Elazığ’da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda HDP Karakoçan ilçe başkanı ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü propagandası yapan HDP’nin İlçe Başkanı V.S. ile birlikte 3 şüpheli tespit edildi. Bugün sabah polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi alınması için emniyete götürüldüğü bildirildi.

