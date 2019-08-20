HABER

Elazığ'da terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

Elazığ'da terör operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozacak faaliyetlerde bulundukları, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdüAğustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü
Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurduBir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon PKK

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.